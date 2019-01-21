أرنولد: استفدنا من درس المجموعات ونعوّل على الخبرة

المصدر: العين - البيان الرياضي

اعتبر غراهام أرنولد، المدير الفني للمنتخب الأسترالي، أن مباراة اليوم أمام المنتخب الأوزبكي، تحمل قدراً كبيراً من الأهمية بالنسبة لطموحاتهم في حملة الدفاع عن اللقب، بعد أن تجاوزوا مرحلة المجموعات، وشدد على ضرورة التعامل مع المهمة بجدية كبيرة في مواجهة منافس قوى ومتميز لديه حوافز كبيرة للمضي قدماً في مشواره بالمسابقة، وقال خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعدادات الكانغارو الأسترالي لمواجهة الليلة: خرجنا من مرحلة المجموعات بدروس ومكاسب نأمل أن تعيننا في تجاوز المنتخب الأوزبكي الليلة، كما نرجو أن تلعب خبرة اللاعبين دوراً إيجابياً في الحصول على مبتغانا، خصوصاً بعد أن درسنا المنافس ووضعنا تصوراً خاصاً لمواجهته مع ادراكنا أن المهمة لن تكون سهلة بعد أن وصلت المنافسة إلى مرحلة لا مجال فيها للتعويض.

من ناحيته يرى الأرجنتيني، هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الأوزبكي، أن مواجهة المنتخب الأسترالي الليلة تتطلب منهم مضاعفة الجهود والحذر من الوقوع في أخطاء مبارياتهم السابقة، لافتا إلى أن المنافس هو أحد أفضل منتخبات آسيا قياساً على القدرات العالية للاعبيه، وشدد على ضرورة التركيز والالتزام بالتعليمات ومواجهة المنتخب الأسترالي بالأسلوب الذي يحد من خطورته، وقال إنهم سيقاتلون من أجل الدفاع عن حظوظهم في بلوغ المرحلة التالية من المسابقة الآسيوية والذهاب إلى أبعد مراحلها.

وأكد كوبر أنه سيحافظ على أسلوب المنتخب الأوزبكي ولن يغيره لأجل مباراة واحدة فقط، بيد أنه سيضع يده على بعض النقاط التي يعتقد أنها ستساعدهم في تحقيق الفوز ومتابعة مشوارهم في البطولة.