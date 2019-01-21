بيزي: لا مجال للأخطاء في هذه المرحلة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

قال خوان أنطونيو بيزي، مدرب المنتخب السعودي، إن طموحه عالٍ جداً في مباراة اليوم، والطموح في الترقي إلى الدور المقبل، وصولاً إلى مراحل متقدمة في البطولة، وهو يعلم جيداً قوة المواجهة اليوم، ويثق ثقة كاملة بجميع اللاعبين، وهم في أتم الجاهزية، ولا توجد إيقافات ولا مصابون وسط صفوف الفريق. وأكد أن الأخضر السعودي نجح في التخلص من ذكريات المباراة الماضية، وأن مواجهة اليوم حياة أو موت، لأن الفريق الخاسر سيغادر إلى بلاده، لافتاً إلى أنه يملك قائمة كاملة في جميع الصفوف، وأن البدلاء في جاهزية العناصر الأساسية، وهم على أهبة الاستعداد للعب بتميز في أي لحظة، وهو ما حدث في عدد من المشاركات الدولية، خاصة في كوبا أمريكا، وفيها أشركنا 26 لاعباً.

ووصف المنتخب الياباني بأنه منتخب عالمي، لأنه يضم عناصر مميزة، لأنهم يلعبون في دوريات عالمية، وهو أمر يميزهم في هذه البطولة، لكنهم جاهزون لمواجهة هذه النجوم العالمية بثقة عالية وجاهزية مبكرة، والمباراة اليوم تحتمل الاحتمالات كافة، وكذلك حال الفوز، فإن المواجهة المقبلة أيضاً تحتمل الاحتمالات كافة.

من ناحيته، قال مدرب المنتخب الياباني هاجيمي مورياسو إنهم جاهزون لمواجهة اليوم بروح معنوية عالية لأجل الترقي إلى الدور المقبل من البطولة، والبطولة الآن وصلت إلى مشارفها النهائية، وهو أمر يتطلب مزيداً من التركيز، وكان مران أمس مهماً بالنسبة إليهم لوضع اللمسات الأخيرة للمواجهة، مؤكداً أنه في مرحلة المجموعات اختار 22 لاعباً، وفي المباراة يجب أن يعمل على اختيار لاعبيه بدقة لأجل ضمان الفوز والترقي للمرحلة المقبلة، وهي ستكون أسلحتنا في مواجهة الأخضر السعودي اليوم.

وأكد أن فوزهم في ثلاث مباريات في دور المجموعات لا يعني أنها كانت مباريات سهلة، بل صعبة جداً، ولقاء اليوم سيكون أكثر صعوبة .