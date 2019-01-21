الكبسة في مواجهة السوشي

أعدت لجنة الضيافة في مجموعة الشارقة، أمس، أطباقاً خاصة لمواجهة السعودية واليابان اليوم لتكون الكبسة السعودية في مواجهة السوشي الياباني في مائدة خاصة للمنتخبين والوفود الإعلامية المرافقة لهما.

وأكد بهجت عبد الله مدير المبيعات في مجموعة مطاعم النورس، أنه واستجابةً لطلب اللجنة المنظمة تم إعداد قائمة طعام للمنتخبين اليوم خاصة المنتخب الياباني، الذي يعد السوشي وجبتهم المفضلة، فيما تعتبر الكبسة من الوجبات المفضلة في المملكة العربية السعودية. وتعد قائمة الطعام الياباني مفاجأة للمنتخب الياباني، الذي كان يتوقع قائمة طعام خليجية بالكامل.