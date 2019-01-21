تعد جزيرة صير بني ياس واحداً من المواقع الثمانية التي تشكل جزر الصحراء في منطقة الظفرة بالعاصمة أبوظبي، بواجهتها الطبيعية البرية وأنشطة المغامرة الشيّقة، وفندق من فئة الـ5 نجوم وفلل فاخرة، واسطبلات ومواقع تاريخية. أمّا متنزه الحياة البرية العربية، فقد حصد جائزة «أفضل وجهات السياحة المستدامة في العالم» من قبل جوائز السفر العالمية للعام 2014 التي أقيمت في جزيرة أنجيلا، إذ يُعتبر المتنزه مرتعاً لأكثر من ۱۰ آلاف من الحيوانات التي تتجوّل في ربوعه بحريّة. فهو من أكبر محميات الحيوانات البرية في منطقة شبه الجزيرة العربية حيث يغطي أكثر من نصف مساحة الجزيرة. ومن أبرز الحيوانات التي يضمّها: المها العربي والغزلان والزرافات، بالإضافة إلى الضباع والفهود الصيّادة التي وصلت مؤخراً. والفرصة متاحة أمام الزوار للقيام بجولة في سيارة رباعية الدفع لاستكشاف خبايا الطبيعة والحياة البرية في المتنزه في سيارات خاصة لذلك وبرفقة فريق من الخبراء. ومع ثلاثة خيارات مختلفة من فنادق ومنتجعات أنانتارا يمكن للضيوف أن يمضوا وقتاً ممتعاً في منتجع وسبا جزر الصحراء من فئة الخمس نجوم بإدارة انانتارا، أو الاسترخاء على شاطئ البحر في منتجع فلل اليمّ أنانتارا الواقع على الشواطئ الشرقية، أو الاستمتاع بجمال الجزيرة الطبيعي والأخّاذ في أنانتارا منتجع فلل السهل. بإمكان زوّار مرافق ركوب الخيل الحديثة التمتّع بمجموعة متنوّعة من أنشطة الفروسية ودروس ركوب الخيل، المصمّمة لتناسب القدرات الفرديّة لكلّ زائر.

كما يمكن سبر غور جزيرة صير بني ياس من خلال جولات يوفّرها منتجع دانات جبل الظنة للنزلاء.

إعداد - خالد المهيري