خبرات الأبيض

مع مرور الأيام.. تمضي الأحداث وتبقى منها الذكريات.. وتشير أوراق التاريخ إلى أن منتخب الإمارات لم يشارك في بطولة كأس آسيا في فتراتها الأولى من 1956 وحتى 1976، وفي أول مشاركاته عام 1980، كان طبيعياً أن يكون تواجده على سبيل اكتساب الخبرات في هذا المعترك الآسيوي الكبير، لذلك كانت المشاركة خجولة بعض الشيء، حيث تعثر في تخطي دور المجموعات من هذه البطولة التي استضافتها الكويت، ولم يكتب له الفوز في المواجهات الأربع التي لعبها، فخسر في 3 منها، وتعادل في واحدة كانت مع أصحاب الأرض الأزرق الكويتي بهدف لكل منهما.. بعدها بدأت انطلاقات الأبيض الآسيوية فحصل على المركز الرابع 1992 ثم الوصيف في 1996 وثالث 2015.

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