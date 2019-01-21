متطوعتان عربيتان تتحدثان اليابانية

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

أدهشت مجموعة الشارقة، الوفود اليابانية الإعلامية الموجودة في المركز الإعلامي، بمتطوعتين تتحدثان اليابانية بطلاقة، وهما «مرام عبد الله مضوي وسعاد وليد بن جمعان»، حيث رحبتا بالوفود، وتعاملتا مع طلبات التسجيل الخاصة بهم بكل رحابة وفورية وسرعة، خاصة مع الإعلاميين الذين لا يتحدثون اللغة العربية، فكانت مفاجأة سارة لهم من قبل اللجنة المنظمة لمجموعة الشارقة، وكشفت مرام وسعاد، أنهما تعلمتا اللغة اليابانية من خلال مشاهدة ومتابعة الرسوم اليابانية، ومع بعض الدورات المتخصصة في اللغة اليابانية.