الحوسني.. تربوي يعشق العمل التطوعي

المصدر: أبوظبي ـــ محمد صادق

رغم أعباء التدريس، إلا أن إسماعيل إبراهيم الحوسني مساعد مدير مدرسة القرم بأبوظبي، أبى أن يفوّت فرصة المشاركة في حدث ضخم بحجم بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، وذلك عبر برنامج المتطوعين لخدمة ضيوف ووفود البطولة.

الحوسني أعرب عن سعادته بالعمل ضمن متطوعي بطولة كأس آسيا، وكشف أنه يعشق العمل التطوعي منذ فترة، إذ كانت أول مشاركة له في عمل تطوعي ضمن برنامج المتطوعين في القمة العالمية للحكومات التي استضافتها الدولة عام 2017، ومنذ ذلك الحين وهو يحرص على التواجد في أي عمل تطوعي أو حدث كبير يقام على أرض الدولة.

وقال، إنه سعى ليكون ضمن المتطوعين نظراً لأهمية العمل الذي يقوم به، وذلك من أجل خدمة وطنه في تنظيم البطولة، خصوصاً أنها بطولة استثنائية وتقام في عام التسامح، وهو ما يجعل جميع أبناء الدولة يتسابقون لخدمة ضيوف الإمارات في مثل هذه الأحداث، مشيراً إلى أنه رغم أعباء الوظيفة كونه يعمل مساعداً لمدير مدرسة حكومية، إلا أن التواجد كمتطوع شرف كبير بالنسبة له، لافتاً إلى أنه ليس الوحيد من أبناء التربية والتعليم الذين حرصوا على العمل كمتطوعين في البطولة، وإنما لديه الكثير من الزملاء المدرسين ضمن متطوعي البطولة.