علي حسن: تذكروا ما حدث مع إيفيتش

المصدر: دبي- البيان الرياضي

رفض الكابتن علي حسن كابتن الوصل ومنتخب الإمارات، الانتقادات التي ظلت توجّه لمدرب المنتخب زاكيروني، وقال: من الظلم توجيه انتقادات حادة للمدرب في هذا التوقيت، فالتقييم لا يمكن بهذا الشكل المتعجل، والعبرة دائماً بالنهايات وفي وقته المناسب، ومن خلال خبرتي كلاعب وكمدرب حالياً، ليس من المنطق أن نُقيّم المدرب أثناء البطولة، ومثل هذه الآراء سلبية جداً، ويجب تهيئة المناخ الملائم ومراعاة التوقيت لمثل هذه الآراء.

انتقادات كثيرة

ويضيف علي حسن: أتذكر هنا ما حدث في 96 وكان المنتخب تحت قيادة المدرب الكرواتي إيفيتش الذي تعرض لانتقادات كثيرة في تلك الفترة، وفي بداية البطولة أيضاً بعد أن تعادلنا أولاً مع كوريا الجنوبية، ولكن مع استمرار البطولة ولغة الأرقام، ثبت أن الانتقادات لم تكن في محلها، وقدم المنتخب ما هو مطلوب منه، وحتى الخسارة في النهائي أمام السعودية جاءت بركلات الترجيح التي لا يمكن معاتبة لاعب أو مدرب فيها.

تهيئة

وأوضح علي حسن: علينا جميعاً تهيئة الجو المناسب للمنتخب سواء أكان جمهوراً أو إعلاماً، فاللاعبون يحتاجون فعلاً لمساندة معنوية، ولمست ذلك من حديث لأحد نجوم المنتخب. والانتقادات الانطباعية لا مجال عليها ونحن نخوض البطولة، فالمستوى ليس بذلك السوء حتى يتشاءم البعض، والمنتخب تصدر مجموعته ومرشح قوي للذهاب للدور ربع النهائي، وبعده نحتاج خطوتين للمرور للمباراة النهائية، والمسألة ليست صعبة إذا وقفنا بشكل إيجابي مع اللاعبين.