عبدالرحمن الحداد: المساندة المعنوية ضرورية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أوضح عبدالرحمن الحداد لاعب الشارقة والمنتخب الوطني الأسبق، أن المساندة المعنوية للأبيض هي الحل في الوقت الحالي، هناك انطباع بأن المنتخب لم يقدم المستوى المطلوب في مرحلة المجموعات، ولكن في الحقيقة أن المنتخب بذل واجتهد وتصدر مجموعته ويجب النظر للمرحلة المقبلة بعيداً عن أي انطباعات سابقة والتعامل مع الوضع بروح عالية وإصرار للتقدم في المنافسة خطوة.. خطوة، مضيفاً: الكرة الآن عند اللاعبين والجمهور فعلى كل لاعب أن يحُفز نفسه كما فعلنا نحن أثناء نسخة 96، فبعد كل مباراة كنا نطمح للفوز في المباراة التالية مهما كان مستوى المنافس وكنا نفكر في الفوز من أجل الوطن ومن أجل قيادتنا الرشيدة وجمهورنا الوفي، كل لاعب منا كان يحرص على تجهيز نفسه بشكل مثالي برغم أن مفاهيم الاحتراف لم تُطبق في تلك الفترة، ولكن التعامل كان احترافياً بدرجة كبيرة من خلال مراعاة كل لاعب للتغذية الصحيحة والراحة المطلوبة وكلها مبادئ احترافية تم تطبيقها بشكل تلقائي من أجل الوطن ومن أجل إسعاد الجمهور.

ويواصل الحداد: ربما تكون هناك بعض الآراء والتحفظ على مستوى المنتخب حالياً، ولكن لاحظت قسوة من بعض الإعلاميين والجمهور يتأثر بهذه الانتقادات ومن الواجب المساندة بقوة بعيداً عن التدخل في الشأن الفني، وفي مرحلة المجموعات السابقة مهم جداً تحقيق النتائج وتصدر المجموعة وبحمد الله تحقق ذلك، ومشوار البطولة طويل ولا يمكن ظهور أي منتخب بمستوى عالٍ من أول مباراة حتى النهاية، والمنتخب قادر على تقديم أفضل مما قدمه ومؤهل للوصول للمباراة النهائية إذا تكاتف الجميع بشكل إيجابي وقام الجمهور بالذات بدور قوي في المدرجات، ولا ننسى أن مباريات «خروج المغلوب» تختلف تكتيكياً وفنياً عن المباريات السابقة، وروح التحدي فيها تقود للنتائج المرجوة.