أمل بوشلاخ: البيت متوحّد خلف منتخبنا الوطني

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أعربت أمل بوشلاخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي، عن سعادتها بالتجمع الآسيوي الحالي في نهائيات البطولة القارية، متمنيةً التوفيق لمنتخبنا في مباراته القارية اليوم، وتخطي الأدوار المقبلة وصولاً إلى المباراة النهائية، وطالبت الجماهير بالمزيد من الحضور والدعم لمنتخبنا الوطني حتى يحقق الهدف المنشود.

قالت أمل بوشلاخ: «منتخبنا الوطني لديه مهمة وطنية أمام قيرغيزستان اليوم، والجميع مطالب بمساندة ودعم (الأبيض)، والبيت متوحد بالفعل خلف منتخبنا، والجميع يساند منتخبنا الوطني في مهمته القارية، وكلنا ثقة بقدرات منتخبنا ولاعبيه على تخطي الصعاب ومرحلة الدور الـ16، والوصول إلى الدور الثمانية، وطموحنا الفوز باللقب».

عن إمكانية استضافة الإمارات مستقبلاً لكأس آسيا لكرة القدم للسيدات، قالت أمل بوشلاخ: «سبق أن نظمنا بطولات وتصفيات للمراحل السنية الصغيرة للفتيات، ولدينا الآن تصنيف جيد على الصعيدين القاري والدولي، كما أننا نتصدر تصنيف دول الخليج، وهدفنا في المرحلة الحالية زيادة قاعدة اللاعبات الممارسات لكرة القدم من خلال زيادة الأندية، لأنه كلما زادت الأندية، زادت خبرات اللاعبات».

وأضافت: «الخطة الموضوعة لتطوير كرة القدم النسائية تسير وفق المخطط المرسوم».