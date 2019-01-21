الزرعوني: النتيجة أهم من الأداء

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد هشام الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، عضو لجنة المنتخبات الوطنية، أن نتيجة فوز منتخبنا اليوم على قرغيزستان، أهم من تقديم أداء متميز في اللقاء، موضحاً أن الأبيض مطالب بالفوز، مع تقديم كرة قدم جميلة، ترضي تطلعات الجماهير، وتؤكد قوته، وأضاف: لكن ليس من المصلحة التألق في الأداء وخسارة النتيجة، نحن في مرحلة مفصلية، ومباراة يتأهل منها الفائز فقط، ولا يوجد تعويض بعدها، لذلك نشدد على ضرورة الانتصار، بغض النظر عن المستوى.

وأثنى الزرعوني على مستوى المنافس، مشيراً إلى أنه منتخب متطور، ويمتلك عناصر جيدة، وأن مباراة منتخبنا أمامه اليوم صعبة، موضحاً أن مباريات المرحلة الأولى، كشفت عن تميز القرغيزي، رغم أن نتائجه لم تكن إيجابية، لكن أداءه كان جيداً أمام منتخبات قوية، مثل كوريا الجنوبية، التي كاد أن يحقق الفوز عليها.

ورفض وصف المباراة بالسهلة، مبيناً أنه لا توجد مهمة سهلة لأي منتخب في البطولة، خاصة في المرحلة الحالية، لأن كل المنتخبات التي تأهلت قوية، ولديها مجموعة من أفضل اللاعبين، وفي نفس الوقت، تمتلك رغبة قوية في المضي قدماً في البطولة، وأضاف: يجب عدم الاستهانة بأي منتخب، لأن احترام المنافس يقود للفوز، وكما قلت القرغيزستاني فريق جيد، ويستحق الاحترام، واللعب أمامه بجدية، وبإذن الله، ينجح منتخبنا في تخطي عقبته.