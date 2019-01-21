السويدي: الأماني الإماراتية ممكنة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تمنى سلطان صقر السويدي، الأمين العام السابق للهيئة العامة للرياضة، التوفيق لمنتخبنا أمام قرغيزستان في دور الـ 16 لكأس آسيا لكرة القدم اليوم، وقال: «مسؤوليات اللاعبين والجماهير، أكبر، لأن الأدوار الإقصائية ليست مثل الأدوار التمهيدية الأولى، ودائماً ما تكون الأصعب، وعلى اللاعبين أن يضعوا نصب أعينهم، رفع اسم الإمارات في هذا المحفل الرياضي الآسيوي، ونعرف جميعاً أن المنافسة في مثل تلك البطولات الكبرى، أمر ليس سهلاً، ولكن بعزيمة الرجال، يمكن أن تتحقق كل الأماني».

أشاد سلطان صقر السويدي، بالنجاح التنظيمي الكبير الذي تشهده النسخة الحالية في الإمارات، وقال: «شهادتنا مجروحة في تقييم البطولة الآسيوية الحالية، ولكن بشهادة الآخرين، هي أفضل النسخ الآسيوية تنظيمياً على الإطلاق، وهذا ليس مستغرباً من الإمارات، لأننا تعودنا على تنظيم الأحداث المتميزة، بداية من كأس آسيا في 1996، وصولاً إلى النهائيات الحالية 2019». وتابع: «يهمنا كذلك تميز منتخب الإمارات في المنافسة على لقب كأس آسيا، ونحن فخورون بأبناء الإمارات، وهذا التميز الذي نؤكده في كل البطولات التي أقيمت على أرضنا، وفخورون بذلك، والنجاح الذي تحقق لم يأتِ من فراغ، ولكن تم بتوفيق من الله، ثم دعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين في الدولة».