زاكيروني: أرى رغبة التتويج في عيون اللاعبين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد الإيطالي زاكيروني مدرب منتخبنا الوطني، الجاهزية التامة للقاء اليوم ضد قرغيزستان، وحرص اللاعبين على تحقيق الفوز، وتقديم مباراة جيدة، والتأهل إلى المرحلة المقبلة من بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019».

وقال زاكيروني إنه يرى في أعين لاعبيه رغبة التتويج بالبطولة القارية، وحرصهم على إرضاء جماهير الإمارات بشكل مستمر، متوقعاً أن يكون الأداء في لقاء اليوم مختلفاً، بعد الوقوف عند نقاط الضعف والقوة خلال التدريبات السابقة، وأضاف زاكيروني: بعد التأهل من مرحلة المجموعات، اختلف الوضع كثيراً في الفريق، الكل أصبح أكثر عزيمة وإصراراً على مواصلة المشوار في البطولة بشكل أفضل، وهذا بالتأكيد أحساس جيد، يؤكد تقدير المسؤولية والاهتمام. ونفى زاكيروني اعتماده على طريقة دفاعية، ذاكراً أنه ظل يعتمد على طريقة لعب متوازنة، مع تقدم 5 و6 لاعبين عند الهجوم على مرمى الخصم، مشيراً إلى أنه تفوق على كل خصومه بهذه الطريقة، لكن مع بعض السلبيات، مثل بطء التحول من الدفاع إلى الهجوم، ذاكراً أن المنتخب مطالب بسرعة أكبر، وهذا ما عمل عليه في الأيام الماضية.

ومن جانبه، أكد ألكسندر كريستن مدرب الصقور البيضاء، أن مباراة اليوم ضد الإمارات، لا تتقبل الأخطاء، لأن الخطأ فيها يمكن أن يكون حاسماً وسبباً في مغادرة البطولة، ذاكراً أن ذلك يضع مسؤولية كبيرة على كل لاعب، وتجعله مطالباً بالحذر، والتركيز الجيد منذ البداية وحتى النهاية.

وقال ألكسندر إنه سيخوض المباراة بطريقة متوازنة في الدفاع والهجوم، ولن يركن للأسلوب الدفاعي، رغم قوة الخصم، مؤكداً أن أي منتخب بدون تكتيك هجومي، لن يستطيع أن يحقق نتيجة إيجابية. وأشار كريستن إلى أن المباراة تحظى باهتمام كبير في بلاده، مشيراً إلى أن الرئيس القرغيزي اتصل بنفسه، مهنئاً بالتأهل، وأضاف: الجميع ينتظرون من المنتخب تحقيق أفضل نتيجة أمام الإمارات.