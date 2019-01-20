إيران إلى ربع نهائي كأس آسيا

المصدر: وكالات

تأهلت إيران إلى الدور ربع نهائي كأس آسيا بفوزها على عٌمان بهدفين في دور الـ16 اليوم "الأحد" على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، وأصبحت ثالث المتأهلين لدور الثمانية في النسخة الحالية من البطولة.

وسجل للفائز علي رضا جهانبخش (32) وأشكان ديجاغاه (41 من ركلة جزاء) لتحقق إيران أول فوز لها في الدور الإقصائي منذ 2004، فيما أهدر النجم العماني المخضرم أحمد مبارك (كانو) ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول.

ويلتقي المنتخب الإيراني في دور الثمانية يوم الخميس المقبل مع نظيره الصيني، الذي تغلب على المنتخب التايلاندي 2 /1 اليوم.