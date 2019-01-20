متطوعتان عربيتان تتحدثان اليابانية

أدهشت مجموعة الشارقة الوفود اليابانية الإعلامية المتواجدة في المركز الإعلامي بمتطوعتين تتحدثان اليابانية بطلاقة وهما "مرام عبد الله مضوي وسعاد وليد بن جمعان"، حيث رحبتا بالوفود وتعاملتا مع طلبات التسجيل الخاصة بهم بكل رحابة وفورية وسرعة خاصة مع الإعلامين الذين لا يتحدثون اللغة العربية فكانت مفاجأة سارة لهم من قبل اللجنة المنظمة لمجموعة الشارقة.
وكشفت مرام و سعاد بانهما تعلمتا اللغة اليابانية من خلال مشاهدة ومتابعة الرسوم اليابانية ومع بعض الدورات المتخصصة في اللغة اليابانية.
متطوعتان عربيتان تتحدثان اليابانيةhttps://t.co/CBUDev4N6c#كأس_آسيا_الإمارات2019 #كأس_آسيا2019#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ZHyf7XeBZs— البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 20, 2019