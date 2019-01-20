الأردن يودع كأس آسيا بركلات الترجيح أمام فيتنام

المصدر: (د ب أ)

ودع المنتخب الأردني منافسات بطولة كأس آسيا لكرة القدم من دور الستة عشر بعد خسارته أمام المنتخب الفيتنامي 2 / 4 بركلات الترجيح اليوم الأحد

وجاءت المباراة ماراثونية وامتدت لوقت إضافي وركلات ترجيح بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي.

وتقدم بهاء عبدالرحمن سليمان بهدف لمنتخب الأردن في الدقيقة 39 وتعادل كونغ فيونغ نجوين لمنتخب فيتنام في الدقيقة 51.

وتأهل منتخب فيتنام إلى دور الثمانية حيث يواجه الفائز من المباراة التي تجمع بين اليابان والسعودية، غدا الاثنين.

وسيطر منتخب فيتنام على مجريات اللعب على مدار شوطي المباراة وكان بمقدوره تسجيل عدد كبير من الأهداف لولا براعة الحارس عامر شفيع ومن أمامه الدفاع الأردني الصلب.

وخلال فعاليات دور المجموعات فاز المنتخب الأردني على أستراليا 1 /صفر وعلى سوريا 2 /صفر وتعادل سلبيا مع فلسطين ليتصدر المجموعة الثانية بسبع نقاط.

وحل منتخب فيتنام في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة بثلاث نقاط بعد الخسارة أمام العراق 2 /3 وأمام إيران صفر/ 2 والفوز على اليمن 2 /صفر.