بن غليطة: الجمهور وقود «الأبيض»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الإمارات كرة القدم، أن لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يدركون جيداً أهمية وصعوبة المواجهة التي تنتظرهم أمام قيرغيزستان غداً على استاد مدينة زايد الرياضية في دور الستة عشر من كأس آسيا، مشيراً إلى أن الجمهور الإماراتي هو وقود «الأبيض» في البطولة من أجل دعم منتخبنا الوطني ولاستكمال مشواره نحو الأدوار المتقدمة.

وقال بن غليطة، في تصريحات صحافية عن استعدادات منتخبنا الوطني لمواجهة قيرغيزستان: «نشكر الجمهور على وقفته القوية مع (الأبيض) في المرحلة السابقة وفي مباريات الدور الأول من البطولة التي ساندوا فيها المنتخب واللاعبين بشكل مميز أسهم في التأهل إلى دور الستة عشر، ونأمل استمرار مؤازرتهم وبشكل أكبر للاعبين غداً في استاد مدينة زايد الرياضية لأبطال المنتخب الذين نعوّل عليهم كثيراً في إسعاد الشعب الإماراتي».

وأضاف: «قلنا مراراً وتكراراً أن الجمهور ليس في حاجة إلى دعوة لمؤازرة المنتخب الوطني في البطولة، وأعتقد أن التوقعات قبل البطولة تحققت وأصبحت واقعاً بعد تأهل المنتخبات المرشحة للدور الثاني، إضافة إلى منتخبات تمردت على أنفسها وقدمت أداء جيداً للغاية ونجحت في حجز مكاناً في دور الستة عشر».

وعن الرسالة التي يوجهها للاعبي منتخبنا الوطني قبل مواجهة قيرغيزستان، أوضح: «اللاعبون يعلمون جيداً أنه لا يوجد مباراة سهلة، هم مطالبون بالظهور في أفضل مستوياتهم، ونحن نتمنى التفاف الجميع خلف منتخبنا لدعم اللاعبين في المباراة من أجل الفوز وبلوغ الدور ربع النهائي».