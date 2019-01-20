الإعلام الياباني.. نكهة عربية

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

دأبت وسائل الإعلام اليابانية على معرفة كل صغيرة وكبيرة عن منافسيها، بما فيهم المنتخبات العربية، واحتاطت لذلك بتخصيص مترجمين مختصين لكل لغة، وكان آتسوشي تاك هاتشي (46 سنة) هو المترجم المختص للغة العربية والساعد الأيمن للإعلام الياباني، حيث حرص الإعلاميون اليابانيون على متابعة أول تدريب للسعودية برفقة المترجم الذي ظل يسأل عن كل كبيرة وصغيرة في المنتخب السعودي، ولفت آتسوشي نظر الإعلام السعودي بمعرفته كثيراً من المعلومات عن «الأخضر» السعودي ولاعبيه.

وكشف آتسوشي لـ«البيان الرياضي» إلى أن علاقته بكرة القدم تكاد تكون معدومة، فهو لم يمارسها أو يهتم بها، ولكن بدأت القصة من بعد دراسته للغة العربية، إذ تم ابتعاثه للدراسة في تونس، وقضى 10 أشهر ثم عاد لليابان لإكمال الجامعة، وبعد تخرجه فيها عاد من جديد إلى تونس ليعمل مترجماً فيها مدة عامين، ثم عاد لليابان وأصبح مترجماً من اللغة العربية إلى اليابانية، وارتبط بالعمل في مجال البطولات الرياضية بشكل خاص.