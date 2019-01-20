قيرغيزستان تطلق حملة «نحن نشجع»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

دعا اتحاد قيرغيزستان لكرة القدم، جمهوره لمساندة المنتخب الوطني في مباراته غداً ضد منتخبنا الوطني في دور الـ 16 من كأس آسيا «الإمارات 2019» المقامة على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية.

وحشد الاتحاد القرغيزي جمهوره للقاء بصورة كبيرة، وأطلق حملة جماهيرية بعنوان «نحن نشجع» استخدم عنوانها أيضاً ليكون «هاشتاق» على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار اهتمامه المتعاظم بالمباراة التاريخية التي يخوضها منتخبهم.

وطلب الاتحاد من كافة الجماهير ابتكار أهازيج يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطرق مختلفة في التشجيع حتى تنتشر وسط الجمهور الذي سيتابع اللقاء، ويستفيد منها في تشجيع اللاعبين وبث الحماس في نفوسهم.

ويعكس كل ذلك رغبة الاتحاد القرغيزي وجمهوره في الإمارات أو بقيرغيزستان الذي تجاوب مع الحملة بشكل واسع في تجاوز مباراة الغد، والعبور لدور الثمانية، وكتابة إنجاز جديد لهم.