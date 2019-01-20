فيتال: نحن أبناء اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد البلجيكي فيتال بوركيلمانز، مدرب منتخب الأردن، أن المباراة تعتبر مناسبة خاصة لهم، ويدرك صعوبة المهمة أمام فريق يتميز بالسرعة واللياقة البدنية العالية، مؤكداً أنهم أبناء اليوم والمواجهات السابقة في دور المجموعات تعتبر جزءاً من الماضي.

وعن وجه الاختلاف بين منتخب فيتنام أثناء التصفيات وحالياً، قال إنه يدرك نقاط القوة والضعف لدى المنافس، ودائماً ما يتحدث للاعبين بأهمية ترجمة الأداء الجيد إلى فوز.

ومن جانبه قال بارك هانغ سيو مدرب منتخب فيتنام، إن فريقه تأهل إلى دور الـ 16 عبر حصد 3 نقاط فقط، ولم يكن الوقت كافياً للاستعداد 100% لمواجهة الأردن، موضحاً أن حال المنافس مختلف عن التصفيات الآسيوية الأخيرة.

وقال سيو إن بلوغ المرحلة يعد حافزاً قوياً، وقد حرص على بث الحماسة لدى اللاعبين لتجاوز المرحلة الحالية، مبيناً أن منتخب الأردن لديه دفاع جيد وعناصر تتميز بالسرعة، وبعد العودة لمراجعة شريط فيديو مبارياته الأخيرة اتضح أنهم سجلوا في المنافس هدفين بالسيناريو نفسه، وهو أمر مثير للاهتمام.