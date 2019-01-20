صالح البارحي: سياسة مرفوضة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قال الإعلامي العماني صالح البارحي إن استغلال الرياضة في تحقيق أغراض سياسية معينة أمر مرفوض تماماً، كون الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص ملتقى للشعوب وتقرب بين الثقافات، مطالباً بإبعاد السياسة عن الرياضة وعدم إقحام كرة القدم في مثل هذه الأمور.

واستطرد الإعلامي العماني قائلاً: «الجميع يرفض تسييس الرياضة والاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي يؤكدان ذلك مراراً وتكراراً، لأنه يتنافى مع الأعراف الدولية والهدف الرئيس من الرياضة، وأن إقحام السياسة في الرياضة يخفي الجوانب الإيجابية التي تحققها كرة القدم وأنها أساس للتقارب بين الشعوب».

وأضاف البارحي قائلاً: «الغرض الأساسي من الرياضة، هو توحيد الشعوب وإزالة الخلافات ونبذها، وبالتالي فعند إقحام السياسة في الأمر، ينتفي الغرض والهدف الأساسي من الرياضة، وهو الأمر الذي يعد غير مقبول أو محبذ».

وواصل الصالح البارحي قائلاً: «يجب علينا جميعا كإعلاميين نفض غبار الانتماءات السياسية عند متابعة كرة القدم، وعلينا أيضا أن نترك العنان لمشاعرنا في تشجيع منتخباتنا في جو من التسامح والتآخي».