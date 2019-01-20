بيم فيربيك: لا للاحتكار

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

شدد الهولندي بيم فيربيك، المدير الفني للمنتخب العماني، إنه لا يصح احتكار بث مباريات كأس أمم آسيا، واختزالها في جهة معينة، وقال فيربيك: «أقولها دائماً.. لا للاحتكار.. تمنيت أن تتاح مباريات كأس آسيا أمام جميع المشاهدين، وهذا الأمر سيعطي زخماً ونجاحاً للبطولة».

وأضاف: أعتقد أن زيادة أعداد منتخبات آسيا، إلى 24 بدلاً من 16، شيء إيجابي، كما أن البطولة تحظى بزخم جماهيري، فنرى مشجعين من أقطار آسيوية بعيدة المسافة، كاليابان وكوريا والصين، وغيرها من البلدان، لكن الشيء المؤسف، ألا تتاح مشاهدة هذا الزخم والتنافس بين المنتخبات للمشاهدين.