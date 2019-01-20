الدرمكي:أين «فيفا»؟

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

انتقد عبد الله إبراهيم الدرمكي المنسق الإعلامي بنادي اتحاد كلباء، زج قناة «بي إن سبورت» للسياسة في الرياضة خلال مباريات بطولة كأس آسيا الحالية، مشيراً إلى أنه يتوقّع موقفاً صارماً من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وكذلك الاتحاد الآسيوي تجاه هذه القناة التي تجاوزت حدودها، قائلاً: «أتساءل أين فيفا».

وألمح إبراهيم إلى أن اللجنة المنظمة وكذلك اللجنة الإعلامية للبطولة تمضي قدماً في إخراج الحدث بأفضل شكل، قائلاً: «ما لمسناه من تغطيات إخبارية وصور للبطولة إلى جانب الحوارات، على مستوى الصحف والقنوات يدعو للفخر».