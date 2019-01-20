الدريهم: سرطان يجب خلعه

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

أكد الإعلامي السعودي فهد الدريهم، أن الاتحاد الآسيوي وعبر تاريخه يوجد به خلايا تعمل لصالح دول معينة دون مشاركة الآخرين، وقناة «بي إن سبورت» وجدت باحتضان خاص من أيام بن همام رئيساً للاتحاد القاري.

وقال الدريهم: «في السابق كان الاستهداف يتم بخجل واليوم ذهب الخجل، وانكشف المستور لاستغلال القناة كناقل حصري لبث حقدهم، وأعتقد اليوم تم اكتشاف هذا السرطان، ولا بدّ من خلعه بالطرق القانونية، وإن كان الاتحاد الآسيوي يتحمّل الجزء الأكبر بصمته، وهو في اعتقادي اتحاد أعوج من بداية منح قناة الحقوق وسط ملفات غامضة مع منح قناة الدوري والكأس حقوقاً خاصة وكلاهما قنوات حكومية تسير من السلطة مباشرة، وكما يقال «طلعت ريحتكم».