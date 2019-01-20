السويدي: علينا اللجوء إلى القانون

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

طالب سلطان صقر السويدي الأمين العام السابق للهيئة العامة للرياضة، بعدم التفات اللجنة المنظمة المحلية العليا لكأس آسيا، لمثل تلك الأمور التي تحدث من الجانب القطري، والتركيز على إنجاح البطولة الآسيوية الحالية تنظيمياً، ليكون أبلغ رد على كل تلك الأمور، مع الاتجاه إلى الإجراءات القانونية للرد وتوضيح الحقائق.

قال سلطان صقر السويدي: «في البطولات الكبرى، تحدث مثل تلك الأمور من قبل البعض، وما يقوم به الجانب القطري سواء من خلال قناة «بي إن سبورت»، أو ما تردد عن منع الوفد الإعلامي القطري من الدخول إلى الإمارات، يجب ألا يؤثر في النجاح الفني والتنظيمي للنسخة الحالية من كأس آسيا».

وأضاف: «على المنظمين للبطولة، الاستمرار في عملهم الحالي بمزيد من التركيز، لتحقيق المزيد من النجاح دون الالتفات لهذه الأمور التي يمكن أن تشغلهم عن أداء عملهم، واللجوء في الوقت نفسه إلى القانون للحصول على حقنا في توضيح الحقائق». وأكمل: «كما يجب اللجوء إلى اللجان القانونية في الاتحاد الآسيوي، وهو لديه من اللجان ما يمكن التوجه إليها في مثل تلك الأمور للبت فيها، وأنا على ثقة من قدرة اللجنة المنظمة المحلية العليا، على إيقاف كل تلك الأمور، والحفاظ على النجاح التنظيمي الذي تشهده النسخة الحالية من الكأس الآسيوية في الإمارات».