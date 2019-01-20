جمعية الإعلام الرياضي تؤيد التصعيد ضد القناة القطرية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشادت جمعية الإعلام الرياضي بالإمارات بالنجاح الكبير في التغطية للمؤسسات الإعلامية بالدولة من صحافة وإذاعة وتلفزيون ومواقع إلكترونية، وبالمستوى الحضاري لإعلامنا الرياضي، في الوقت الذي أعربت فيه الجمعية عن أسفها تجاه النهج المتجاوز والمستمر لقنوات «بي إن سبورت»، في استغلالها الرياضة لأهداف سياسية عبر تغطيتها الاحتكارية، وقد ظهرت تلك الأغراض الدفينة منذ مونديال كأس العالم في روسيا 2018، واستمر الأمر خلال البطولة الآسيوية الحالية.

وأضافت الجمعية، أنها تؤيد الخطوات والإجراءات التصعيدية التي تتخذها اللجنة الإعلامية بالبطولة، وقالت الجمعية في بيانها الصحافي: «نؤكد ضرورة حماية الرياضة من «التسييس» الذي تنتهجه شبكة «بي إن» القطرية، ونطالب كافة المنظمات والهيئات الرياضية، بضرورة التدخل لإيقاف الاستغلال المتواصل من الشبكة القطرية ومنسوبيها، للأحداث الرياضة لغايات سياسية».

وأشادت الجمعية أيضاً بموقف الزملاء في اتحاد الإعلام الرياضي السعودي الشقيق بموقفهم المشرف تجاه هذه القضية، حيث أعربت الجمعية عن أملها في أن تتحرك الجهات ذات الاختصاص لإيقاف هذه الأساليب.