عبد الغفار: الاحتكار أدى إلى الاستغلال

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد سعيد عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن استغلال كرة القدم لأغراض سياسية أخرى بعيداً عن الرياضة يتنافى مع مبادئ الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، والأعراف الرياضية الدولية، وأمر يتنافى في الأساس مع الهدف الأساسي من الرياضة، مشيراً إلى أن ما يحدث نتيجة الاحتكار الذي طال كرة القدم والذي يخالف أيضاً المبادئ الرياضية. وقال: «كرة القدم هي لعبة الفقراء، ويجب أن تتاح للجميع وهو ما يؤكده الاتحاد الدولي «الفيفا»، ولكن المستغرب أننا نجد النقيض هو ما يحدث، وأصبحت اللعبة الشعبية الأولى في العالم محتكرة لشريحة معينة، ويتم استغلالها بشكل غير صحي، وأتمنى من الاتحادات القارية جميعاً أن تطبق هذا المبدأ، والتشديد على عدم استغلال كرة القدم سواء لأغراض سياسية أو غير سياسية، وإنما التركيز فقط عليها كرياضة تقرّب الشعوب».

وأضاف: «نأمل النظر بشكل جاد وقوي في مسألة احتكار النقل التلفزيوني، وما يستتبعها من استغلال أصحاب تلك الحقوق في أمور بعيدة عن الرياضة، لأن ما يحدث مغاير لمبادئ الفيفا، ولا يطبق على أرض الواقع كون الاحتكار يخالف المبادئ الرياضية الأساسية، فالمشاهد يجب أن يحصل على حقه في متابعة اللعبة دون قيود».