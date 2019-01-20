الشكيلي: تصرفات صبيانية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شدّد الدكتور جاسم بن محمد الشكيلي النائب الثاني لرئيس الاتحاد العماني المشرف العام على المنتخبات الوطنية، على أن شهادتهم كمسؤولين عمانيين مجروحة في الإمارات، حيث إن حفاوة الاستقبال والترحاب وتقديم كل التسهيلات سمة مميزة للإمارات.

وأضاف: منذ القدوم للمشاركة في أمم آسيا، قدمت كل التسهيلات، إضافة إلى الترحاب والحفاوة في استقبال الوفود.

وقال: إذا وجدت بعض التعديات من جهات أخرى فإنني أراها تصرفات صبيانية غير مسؤولة لا تمثل الشخصية الخليجية التي تتسم بالاحترام والتآخي والتعاون، وسيبقى الخليج كتلة واحدة.