الحمادي: فقدوا المصداقية

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

استهجن محمد يوسف الحمادي عضو مجموعة الشارقة لكأس آسيا، تسيس قناة «بي إن سبورت» للرياضة والزجّ بها في تحليلات وتعليقات لا علاقة بها بالرياضة ولا الروح الرياضية، متناسية أبسط قواعد العمل الإعلامي الرياضي وهو المصداقية كما هو متعارف عليه في الوسط الرياضي.

وأكد الحمادي أن المصداقية هي روح العمل الرياضي، والزجّ بالرياضة في مصالح سياسية ضيقة أمر غير مقبول، خاصة أن البطولة تحت إشراف ومتابعة الاتحاد الآسيوي الذي لديه قوانين صارمة في هذا الخصوص. وإشادة الاتحاد القاري بل والوفود القطرية بالتنظيم ينفي كل الأكاذيب غير المهنية التي تروّج لها مجموعة قنوات «بي إن سبورت» المغرضة.