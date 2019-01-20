بندر الأحبابي: الاستهانة مرفوضة

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

رفض بندر الأحبابي مدافع الأبيض، الاستهانة بأي من منافسي المنتخب في أي مرحلة من مراحل البطولة، مشدداً على التعامل مع كل منتخب يواجهونه بالجدية الكاملة، معتبراً الحديث عن تواضع منتخب قيرغيزستان الذي يشارك في النهائيات للمرة الأولى في تاريخه، حديثاً لا يسنده واقع، مضيفاً إن الجميع شاهد هذا المنتخب وما قدمه من مستوى مميز في مباراته الأخيرة والتي فاز فيها بثلاثية مقابل هدف.

وأكد الأحبابي جاهزية جميع عناصر المنتخب، واكتمال تحضيرات الأبيض للمواجهة المهمة، معرباً عن أمله أن يحالفهم والتوفيق في تجاوز قيرغيزستان والوصول إلى دور الثمانية في هذه البطولة التي يخططون للمضي فيها بعيداً، ويستهدفون الفوز بلقبها ليكون التتويج التاريخي الأول للكرة الإماراتية في بطولة كأس آسيا.