علي سالمين: مباراة مصيرية

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

وصف علي سالمين لاعب خط وسط الأبيض، المواجهة أمام قيرغيزستان في دور الـ16 بالمصيرية، مبيناً أن منتخبنا أمامه خيار وحيد للعبور إلى المرحلة المقبلة يتمثل في الفوز على منافسه للحصول على البطاقة المؤهلة إلى دور الثمانية، وتمنى اللاعب أن ينجح مع زملائه في تحقيق الهدف المنشود بالانتصار ليبقى الأمل قائماً بمنصة التتويج.وتحدث سالمين عن الأجواء داخل معسكر الأبيض، ذاكراً أنها محفزة للغاية وتبشر بتحقيق نتيجة مشرفة.

ووجه اللاعب رسالة إلى الجماهير، مطالباً إياها بمواصلة دعمها للمنتخب، كما فعلت في المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن مباراة قيرغيزستان تعتبر محطة مهمة يحتاج فيها الأبيض بشدة للمساندة الجماهيرية.