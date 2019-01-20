«الأخضر» يبدأ تدريباته في الشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

بدأ المنتخب السعودي تدريباته مساء، أمس، في الملعب الفرعي لنادي الشارقة، بمشاركة جميع اللاعبين تحت إشراف الطاقم الفني بقيادة الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب، استعداداً لمواجهة اليابان غداً في الدور الثاني لكأس آسيا، وبدأ التدريب متأخراً 10 دقائق عن موعده، وحرص في بدايته المدرب بيتزي على مخاطبة اللاعبين في منتصف الملعب لمدة 5 دقائق، وطالب في حديثه، بمزيد من التركيز وقال للاعبين: «أمامنا 48 ساعة مهمة للغاية ومطلوب فيها مزيد من التركيز خلال التدريب الأول والتدريب الأخير».

موعد التدريب

وقرر الجهاز الفني للمنتخب السعودي تعديل موعد تدريبه الأخير ليكون الثالثة بعد الظهر بدلاً عن الساعة الخامسة، كما قرر تعديل مكان التدريب أيضاً ليكون في الملعب الفرعي الذي جرى فيه تدريب، أمس، بدلاً عن ملعب المباراة الذي سيتدرب فيه المنتخب الياباني ابتداءً من الساعة الرابعة عصر اليوم.