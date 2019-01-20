تومياسو: المنتخب السعودي كتاب مفتوح

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم

أدى المنتخب الياباني مرانه الأول صباح أمس على ملعب استاد خالد بن محمد، مكتمل الصفوف، وسط متابعة كبيرة من الإعلام الياباني الذي احتشد مبكراً، وشهد التدريب اهتماماً ومتابعة من قيادات البعثة وعدد من الجمهور الياباني الذي تابع نجوم المنتخب فور وصولهم للشارقة لكن ضوابط الاتحاد الأسيوي لم تسمح لهم بمتابعة المران حيث كان مفتوحاً لوسائل الإعلام لمدة ربع الساعة الأولى فقط.

وأكد مدافع منتخب اليابان الشاب تومياسو(20 سنة)، أن المنتخب السعودي وبعد المواجهات الثلاث التي أداها ضمن فعاليات الدور الأول من البطولة بات كتاباً مفتوحاً لهم، ويعلمون جيداً مكامن الضعف والقوة فيه، وهو في المجمل منتخب قوي يضم عناصر جيدة خاصة في خط الهجوم، ولديه عناصر قادرة على التسجيل.

منتخب قوي

وحول خسارة المنتخب السعودي بثنائية من نظيره القطري في ختام مواجهات الدور الأول يقول تومياسو، إن المنتخب السعودي يعتبر من المنتخبات القوية، وخسارتهم أمام قطر لا تعني أن المباراة معهم عصر الغد ستكون سهلة.