الأردن يتوج ببطولة الجاليات

المصدر: دبي- العوضي النمر

على هامش نهائيات آسيا «الإمارات 2019»، أقيمت بطولة مجتمعية لجاليات المنتخبات الـ 24 المشاركة في البطولة، من أجل الترويج للبطولة بين الجاليات، وإيجاد نوع من التحدي بين الجاليات بعيداً عن المنافسات الرسمية، وتم تقسيم الجاليات المشاركة إلى 6 مجموعات، أقيمت مبارياتها في مدن أبوظبي والعين ودبي والشارقة.

وتم تأهل 3 فرق من المجموعات الست، وأقيمت بينهم تصفيات بخروج المغلوب، حيث كانت المباريات تضم 7 لاعبين من كل فريق «نظام السباعيات»، وتم لعب التصفيات في أحد الملاعب الفرعية في مدينة زايد الرياضية، وصعد إلى المربع الذهبي جالية إيران وعمان ولعبوا على المركزين الثالث والرابع، ونال المنتخب الإيراني المركز الثالث وعمان الرابع.

وفي مباراة التتويج والنهائي لعب منتخبا اليمن والأردن، وجاءت مباراة قمة في الإثارة والندية والتحدي، وبعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف تم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية، التي انحازت للمنتخب الأردني بنتيجة 3 مقابل 2 ليستحق المنتخب الأردني الميداليات الذهبية.