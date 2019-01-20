رادولوفيتش: أحتاج لهدنة مع كرة القدم

المصدر: الشارقة - عماد إبراهيم

رفض المونتينغري ميودراج رادولوفيتش مدرب المنتخب اللبناني، الإفصاح بطريقة مباشرة عن مستقبله التدريبي مع منتخب «رجال الأرز» خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه يحتاج إلى فترة هدنة قصيرة مع تدريب كرة القدم، ولم ينف أو يؤكد رحيله أو بقاءه في لبنان، رافضاً تقديم توضيح لمعنى الهدنة، ليترك الباب موارباً وسط ترقب مجلس إدارة الاتحاد اللبناني.

احتراف

من جانبه، أشاد وديع عبدالنور مدير الإعلام في اتحاد لبنان لكرة القدم بالتنظيم الاحترافي للبطولة ووصفها بالنسخة الاستثنائية في كل شيء.

كما ثمن التغطيات الإعلامية والمتابعات اليومية من قبل الإعلام الإماراتي وتخصيص ملاحق مميزة لجميع شؤون البطولة في الصحف المحلية الكبرى.