راشيدوف: قضيت بالإمارات أجمل الفترات

المصدر: العين - طلحة عبدالله

بعد أكثر من عام، يعود سردرار راشيدوف، لاعب المنتخب الأوزبكي، إلى ملاعب الإمارات، للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات أمم آسيا الإمارات 2019، بعد أن كان اللاعب علامة بارزة بدوري الخليج العربي لكرة القدم، وتحديداً في صفوف نادي الجزيرة الإماراتي الذي سبق وتعاقد معه موسم 2017، قبل أن تنتهي العلاقة بينهما بعد 6 أشهر برحيل اللاعب إلى الدوري الأوزبكي وتحديداً إلى صفوف نادي لوكوموتيف.

وعبر اللاعب البالغ من العمر (27 عاماً) عن سعادته بزيارة دولة الإمارات مرة أخرى بعد أن قضى بها أجمل فترات مشواره الكروي.

وأكد أن فترة الشهور الستة التي قضاها مع الجزيرة ستظل راسخة في ذهنه لأنه عاش هناك أجواء رائعة وجد خلالها تعاملاً احترافياً من الجميع.

وأوضح راشيدوف، أن تأهل منتخب بلاده إلى ثمن نهائي أمم آسيا لكرة القدم، هو ترجمة للجهود الكبيرة التي بذلها الجميع، وأكد عزمهم القوي على متابعة العمل الجيد والنتائج القوية في المسابقة القارية البارزة.