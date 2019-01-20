أول بطولة للأخضر

مع مرور الأيام.. تمضي الأحداث وتبقى منها الذكريات.. وقد شهدت كأس آسيا في نسختها الثامنة عام 1984 بسنغافورة، تحولاً جديداً في القوى الكروية الآسيوية التقليدية، حيث ظهر الأخضر السعودي كزعيم متوّج لهذه النسخة، التي شارك فيها 10 منتخبات وزعت على مجموعتين، وتمكن الأخضر حينذاك من المرور في الدور الأول عقب التعادل مع كوريا الجنوبية 1-1- والفوز على سوريا بهدف نظيف، ثم التعادل1-1 مع قطر لتصعد كأول المجموعة الأولى وتفوز على إيران في الدور قبل النهائي بركلات الترجيح 5-4 عقب التعادل 1-1 في المباراة، وفي النهائي تمكن الأخضر من حسم الفوز على الصين 2-0.

Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø© Email Ù„ÙŠÙ†ÙƒØ¯ÙŠÙ† Pin Interest Ø¬ÙˆØ¬Ù„ + Whats App