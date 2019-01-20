هنا الإمارات

المصدر: إعداد - خالد المهيري

حديقة الزهور أو «ميراكل غاردن»، من أبرز الأماكن السياحية في دبي، إحدى أكثر المدن جذباً للزائرين واحتضاناً للثقافات في العالم.

تقع حديقة «ميراكل غاردن» في جنوب البرشاء، وتمثل أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم، حيث يوجد فيها أكثر من 45 مليون زهرة، على مساحة 72 ألف متر مربع، وهي معروضة في العديد من الأشكال والتصميمات المذهلة، وتم عمل تشكيلات أكثر من مبهرة ورائعة من الزهور، منها الإهرامات والقلوب والأكواخ والطيور، كما يوجد في الحديقة جدار الزهور المبهر والساحر، وهو من أهم المناظر في الحديقة، كما توجد في دبي ميراكل غاردن، عدد من الأماكن الأخرى للزيارة، ومنها بيت الفراشات.

وفي وسط الحديقة، تحفة من الورود الطبيعية، تسمى «ممر القلوب»، وتضم على جانبيها 7 مجسمات ضخمة من الزهور على شكل قلوب، في إشارة إلى إمارات الدولة السبع، في ختام الممشى، صورة كبيرة للمغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، طيب الله ثراه ، تقديراً لذكرى مؤسس الدولة.

كما تضم الحديقة أنواعاً من الزهور النادرة، مثل زهرة «كاليندولا»، وتتنوع بين 12 و20 نوعاً، وزهرة «البتونيا» بمختلف ألوانها وتدريجاتها اللونية، وأول مرة على مستوى الخليج، تدخل البتونيا السوداء، وتعتبر البتونيا من النباتات الأكثر شعبية في العالم.

وحققت الحديقة عدداً من الإنجازات العالمية، كان آخرها، دخول موسوعة «غينيس»، مع كشفها الستار عن مجسم من الزهور والنباتات بارتفاع 18 متراً، لإحدى أشهر الشخصيات الكرتونية في العالم، وهي شخصية «ميكي ماوس» .