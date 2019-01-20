زهير بخيت: البطولة ستنطلق فعلياً من الـ16

المصدر: دبي - محمد محسن

أكد زهير بخيت نجم الكرة الإماراتية ومنتخبنا الوطني السابق، وسفير كأس آسيا «الإمارات 2019» أن الجيل الحالي من لاعبي «الأبيض» يملك إمكانات كبيرة وقادر على مجاراة أصعب المنتخبات في البطولة، مشيراً إلى أن المنتخب قدم أداء مقبولاً في الدور الأول من البطولة، ولكنه يدرك جيداً صعوبة الأدوار المقبلة خاصة أن المنتخب يتعامل خطوة بخطوة مع البطولة.

وقال: «لم يعد هناك مجال لتوجيه نصائح للاعبين لأنه عندما تكون البطولة على أرضك وبين جماهيرك، فذلك أكبر دافع للاعبين، ونحن نقف خلف اللاعبين من أجل الفوز على قيرغيزستان خاصة أن القادم أصعب». ويرى زهير بخيت أن البطولة ستبدأ فعلياً اعتباراً من دور الستة عشر في ظل المواجهات القوية بين المنتخبات المتأهلة.

وقال: «في الدور الأول المستوى الفني لم يرتق لجيد جداً، لأن تأهل أفضل 4 ثوالث أضعف قليلاً من المستوى بعكس النسخ السابقة التي كانت أقوى منذ الدور الأول، إذ زيادة عدد المنتخبات أثر بعض الشيء على المستوى الفني، ولذلك فالبطولة الحقيقية تبدأ من دور الـ 16». وأشار إلى أن منتخبنا مطالب بالتخلي عن الطريقة الدفاعية المتحفظة، معرباً عن ثقته بقدرة اللاعبين على الظهور بشكل أفضل أمام قيرغيزستان.