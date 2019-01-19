السويدي: الإمارات تبدع في الأحداث الكبرى

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أشاد سلطان صقر السويدي الأمين العام السابق للهيئة العامة للرياضة، بالتنظيم الذي تحظى به كأس الأمم الآسيوية، وقال: شهادتنا مجروحة في بلادنا، لكن عندما ترى الرضا والسعادة على وجوه الوفود وعبارات الشكر والثناء، فحتماً نكون فخورين بالإمارات التي تسهم في نجاح كبرى الأحداث الرياضية، مشيراً إلى أن كأس آسيا عرس كروي كبير يجمع أبناء القارة الصفراء على أرض الإمارات الطيبة.

وثمّن الدور الكبير الذي تبذله اللجنة المنظمة المحلية، في توفير متطلبات المشاركين، والجهد الدؤوب من جانب معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2019.

وشدد على أهمية الوقوف خلف «الأبيض» في هذه المرحلة الصعبة، والجميع على ثقة أنه قادر على تخطي قيرغزستان والتأهل إلى دور الثمانية، ونتمنى الوصول إلى النهائي.