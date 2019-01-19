الشاطري: سعداء بالتكريم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أبدى محمد الشاطري، مدير برنامج المتطوعين بكأس آسيا، سعادته بالتكريم، وقال لا شك أنها لفتة رائعة من جانب اللجنة المحلية العليا المنظمة، وتأتي تكريساً للجهود التي يقدمها فريق المتطوعين، ومشدداً على أن الفريق التطوعي الحالي لبطولة كأس أمم آسيا يتسم بالاحترافية العالية، وتم تدريبه بكفاءة، وأعضاؤه مسجلون لدى الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» سواء من الفريق العمل للإعلام أو الشؤون الفنية.

وأوضح أن التحضير للبرنامج التطوعي جاء قبل عامين، وتقدم 23 ألف متطوع، وتم اختيار 5 آلاف متطوع، يمتازون بعنصر الشباب والحيوية، وأيضاً التنوع المهني، وتمت عملية التقسيم والتوزيع بين الشباب المتطوع بحسب إمكانياتهم المهارية في التعامل مع برامج الحاسب الآلي والسيستم الخاص بالبطولة، بالإضافة إلى النواحي الطبية، وأيضاً الأمور التنظيمية، وأعتقد أن الجميع قد شاهد الخدمات التي يقدمها المتطوعين، والابتسامة الدائمة على وجوهم في تقديم المساعدة والعون.

وعن ما تتطلبه المرحلة المقبلة من استضافة أبوظبي للأولمبياد الخاص مارس المقبل للمرة الأولى في الشرق الأوسط واحتياج هذا الحدث الإنساني إلى آلاف المتطوعين قال لا شك هناك ثمة ربط مع الأولمبياد الخاص، وبرنامج المرشال الإماراتي من الداعمين للأولمبياد الخاص والتي يتوافر لديها 10 أقسام لاستيعاب المتطوعين، وأعتقد أن غالبية المتطوعين الحاليين لكأس آسيا سيتواجدون في الأولمبياد الخاص، بالإضافة إلى استقطاب آخرين، ولا شك أن المجموعة الحالية من المتطوعين بكافة أقسامها، قد اكتسب خبرات عالية المستوى، وهذه الخبرات يجب أن توظف في خدمة الأولمبياد الخاص.