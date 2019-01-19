صالح إسماعيل: منتخبنا في النهائي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكّد صالح إسماعيل مشرف بني ياس الحالي ولاعب منتخب الإمارات السابق، أنه متفائل بوصول منتخبنا الوطني إلى نهائي بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، رغم حالة عدم الرضا التي تسود الجماهير من مردود «الأبيض» في مباريات المرحلة الأولى من المنافسة، ذاكراً أن الأداء بشكل عام في البطولة لم يكن جيداً، وأن منتخبنا مقارنة ببقية المنتخبات لم يكن سيئاً، لكن مستواه أيضاً كان أقل من الطموح. وأضاف: هنالك منتخبات لعبت وغادرت البطولة، وأخرى لم تثبت وجودها واستحقت المغادرة، أما منتخبنا ففقد نجح في نيل الصدارة وهذه نقطة إيجابية تحسب له بغض النظر عن المستوى الذي قدمه.

وضع مختلف

وقال إسماعيل إن الوضع سيكون مختلفاً في مباريات المرحلة المقبلة، لأنه لا بدّ من خروج أحد الفريقين فائزاً بداية بمباراة دور الـ 16. وأضاف: أعتقد أن التحدي الموجود في كل المواجهات المقبلة من البطولة سيظهر منتخبنا بشكل جيد لأنه يمتلك عناصر متميزة.

وقدّم صالح إسماعيل نصائح غالية ومهمة للاعبي المنتخب، مطالباً جميع اللاعبين بالتركيز وعدم ارتكاب الأخطاء لأن ثمنها سيكون غالياً، حسب قوله، مشيراً إلى اللعب من أجل حماية الشباك أولاً، وقال: أهم نصيحة للاعبين ألا يستقبلوا هدفاً، خاصة أن الهدف يصعب تعويضه والخسارة أيضاً لا تعويض بعدها، لذلك لا بدّ من التركيز 100% بداية بلقاء دور الستة عشر.

دعم جماهيري

وتمنّى صالح إسماعيل مواصلة الدعم الجماهيري للاعبي المنتخب في المرحلة المقبلة، والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور على أكمل وجه، حتى يواصل المنتخب تقدمه في البطولة إلى النهائي.

وحول مستوى المنتخبات خلال الدور الأول، أوضح لاعب الأبيض الأسبق، أن المستوى بشكل عام لم يكن مقنعاً للعديد من المنتخبات، وأرى شخصياً أن المراحل المقبلة ستسهد تحسناً كبيراً لا سيما مع انحسار المنافسة بين الفريق القوية القادرة على تكملة المسيرة، موضحاً أن خروج المغلوب سيضع كافة المنتخبات في ضغوط مستمرة حيث أنه لا بديل عن الفوز إذا اردت اللقب.