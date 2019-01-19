علي سالمين.. محور الأرض

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

على الرغم من صغر سنه وقلة تجاربه الدولية، لكن نجم منتخبنا الوطني علي سالمين قدّم مستويات متميزة في وسط الملعب، وكان واحداً من أفضل العناصر في مباريات المرحلة الأولى من بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، بالمجهود الوافر الذي ظل يبذله ونجاحه في استخلاص الكرات من الخصوم والتمريرات السليمة لزملائه اللاعبين، مع تميزه بالروح القتالية العالية.

ونال علي سالمين «23 عاماً» بأدائه الثقة الكاملة من المدرب الإيطالي زاكيروني، الذي احتفظ به لمدة 290 دقيقة في المباريات الثلاث، بعد أن أثبت أحقيته بالوجود في محور الملعب بشكل مستمر.

وركّز زاكيروني في تغييراته السابقة على خانة المحور، بعد أن بدأ أول مباراة بإشراك 3 لاعبين في هذه الخانة، هم علي سالمين وخميس إسماعيل وعامر عبد الرحمن، ولكنه اضطر لسحب خميس وعامر في المباراتين الأولى والثانية خلال الشوط الثاني، ليبعدهما عن التشكيلة الأساسية في الثالثة مع الدفع بسالمين وبجانبه ماجد حسن.

ويضع الجهاز الفني آمالاً عريضة على نجم المحور سالمين لمواصلة تألقه في مرحلة دور الـ 16 وتقديم الأفضل بعد أن أصبح مصدر ثقة حتى للجماهير، وكان سالمين قد ظهر مع «الأبيض» في خليجي 23 بمستوى متميز نال به إشادة واسعة، وشكلت هذه المشاركة نقطة تحوّل في مسيرته الكروية ولفتت إليه الأنظار.