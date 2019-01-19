حسن معتوق يستعيد ذكريات 2012

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم

استعاد حسن معتوق نجم منتخب لبنان ونادي الشعب والفجيرة سابقاً، ذكريات أيامه الأولى في ملاعب كرة الإمارات عندما تعاقد مع نادي الشعب في العام 2012 قادماً من نادي الإمارات، وذلك عبر لقائه مع جاسم الدوخي مدير الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشعب سابقاً، في ملعب استاد الشارقة قبل مواجهة المنتخب اللبناني مع نظيره الكوري الشمالي أول من أمس ضمن مباريات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة في كأس أمم آسيا «الإمارات 2019»، حيث سرد معتوق ذكريات أيام جميلة قضاها مع فريق الشعب وعنها يقول الكابتن جاسم الدوخي إن اللاعب حسن معتوق يعتبر نموذجاً للاعب الخلوق الموهوب، وهو يعتبر مكسباً كبيراً لأي فريق يلعب له في دوري الخليج العربي وتمنى له التوفيق في مسيرته الرياضية سواء داخل الدولة أو خارجها أو في بلده لبنان.