فرحة عربية تغمر «تويتر»

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

حالة من الفرحة والسعادة اجتاحت شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد الإعلان عن تأهل المنتخب العماني لدور الـ16 لكأس أمم آسيا عقب فوزه أول أمس على نظيره تركمانستان بنتيجة 3-1.

وحرصت أعداد كبيرة من المغردين العرب على إطلاق العبارات التي تؤكد على فرحتهم بالإنجاز العماني مهنئين شعب السلطنة بما حققوه من تأهل في البطولة القارية ولم تقتصر التغريدات على العمانيين، لكنها شملت مغردين من دول عربية حيث تصدر وسم: «عمان_تركمانستان» «ترند» تويترأول أمس.

في البداية غرد خالد البوسعيدي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم على حسابه الرسمي قائلاً: «ألف مبروك لمنتخبنا الوطني وجماهيره الوفية الفوز العريض على تركمانستان والتأهل المستحق إلى دور الـ ١٦ في بطولة كأس أمم آسيا».

وقال الدولي الإماراتي السابق ياسر سالم: «مبروك للسلطنة الصعود وتخطي دوري المجموعات لأول مره في تاريخه، مبروك للاعبين، ومحبي المنتخب العُماني، أخيراً الكرة تنصف المنتخب العماني في آخر ست دقائق، أحمد كانو قائد بمعنى الكلمة، محمد المسلمي مدافع ثابت المستوى ومتطور الأداء، يسجل في الدقيقة الأخيرة».

وغرد المشجع السعودي فيصل الجعيد قائلاً: «مليون مبروك لشعب سلطنة عمان الطيبين، الشعب عُماني، وهذا جمهوره، لن تمشي وحيدا يا ُعماني».

وقال المغرد العماني أحمد بن عبد العزيز العوضي: «عــدالــــة المُتعــال تنصــف الأبطـــال، رجال والله رجال».

وأضاف المغرد عماد الحوسني: «فوز بشق الأنفس، ألف مبروك يا أبطال».

وغرد الإعلامي السعودي فهد الروقي: «ألف مبروك الفوز والتأهل للأشقاء في عمان».

وغرد الإعلامي الإماراتي علي سعيد الكعبي: «مبروك تأهل عمان، من صالح البطولة استمرار هذا المنتخب الممتع وجماهيره الرائعة».

وقال المغرد فهد: «مبروك على الفوز والأداء وننتظر منكم الكثير في المباراة القادمة، اكتسبتم ثقة وخبرة كبيرة من خلال الثلاث مباريات الماضية، وكنتم نداً وخصماً عنيداً لمنتخبات مرشحة للفوز بالبطولة وكنتم على وشك الإطاحة بها لولا بعض الظروف التي خدمتهم، وفالكم التوفيق».

وأضاف: «يقولون بأن من رحم المعاناة تولد القوة أو هكذا مرت منتخبات متوجة سابقا، بعد الفوز في المباراة الأخيرة أصبح منتخبنا لا ينقصه شيء بعد توفيق الله ويستطيع انتزاع الفوز من أي منتخب».