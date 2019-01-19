أحمد ياسين يزور شقيقه في الشارقة

المصدر: الشارقة-عدنان الغربي

استغل اللاعب العراقي أحمد ياسين يوم الراحة الذي منحه الجهاز الفني لأسود الرافدين للاعبين، أمس لزيارة شقيقه أراز ياسين لاعب الوحدة السوري سابقاً الذي يقضي إجازته مع عائلته بأحد فنادق الشارقة، حيث جاء من السويد لحضور مباريات بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في الإمارات وتختتم منافساتها 1 فبراير المقبل.

وضمن المنتخب العراقي تأهله إلى الدور الثاني بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الرابعة وسيلتقي مع نظيره القطري الثلاثاء المقبل لحساب الدور الـ16.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب العراق منح اللاعبين يوماً راحة، خاصة بعد المجهود الكبير الذي بذله أسود الرافدين في مرحلة المجموعات، التي نجح الفريق في الخروج منها في المركز الثاني متفادياً الخسارة في مبارياته الثلاث، حيث فاز في مباراتين، وتعادل أمام المنتخب الإيراني.