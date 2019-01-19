الحبسي: تمنيت التواجد في الملعب

المصدر: دبي - العوضي النمر

ظهر الحارس الدولي الكبير علي الحبسي في المدرجات وسط الجماهير لمساندة رفاقه في المنتخب العماني الذي يخوض مواجهة مصيرية مع منتخب إيران في دور ال16 لنهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019» ويقول الحبسي إنني تمنيت أن أتواجد في الملعب مع زملائي ومشاركتهم جهدهم وتميزهم في البطولة وليس التواجد في المدرجات، مؤكداً أن استبعاده لم يكن بقرار إداري وإنما بسبب تعرضه لإصابة أبعدته عن المنتخب. وعن تأهل منتخب بلده عمان إلى الدور ثمن النهائي يقول علي الحبسي لا شك أن المنتخب قدم مستويات كبيرة خلال دور المجموعات ولكن النتائج لم تخدمه أمام اليابان وأوزباكستان وابتسمت له فقط أمام تركمانستان. وعن رأيه في مستوى منتخب الإمارات في نهائيات آسيا، قال الحبسي، إن منتخب الإمارات فريق كبير وقادر على الوصول لما هو أبعد من الدور الثاني.