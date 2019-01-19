14 مشاركة لكوريا الجنوبية

مع مرور الأيام.. تمضي الأحداث وتبقى منها الذكريات.. ومن أوراق البطولة تلك التي تخص كوريا الجنوبية، حيث تمتلك السبق مع إيران في عدد المشاركات برصيد 14 بطولة في كأس آسيا، بدأت عام 1956 وقد فازت بها في هونغ كونغ بمشاركة أربعة منتخبات، ثم نجحت في الاحتفاظ باللقب عام 1960، عندما استضافت البطولة في أرضها، قبل أن ينجح المنتخب الإيراني في الفوز باللقب القاري 3 مرات على التوالي 1968 بمشاركة 5 منتخبات و1972 و1976 التي شارك في كل منهما 6 فرق قسمت على مجموعتين وصعد الأول والثاني منهما لقبل النهائي والنهائي.

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