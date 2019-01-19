هنا الإمارات

المصدر: إعداد - خالد المهيري

يقع قصر المويجعي في وسط مدينة العين، وهو بناء ملفت سهِر على أمن الواحة لأكثر من قرن مضى. بُني القصر في أوائل القرن العشرين بصفته ديواناً ومكاناً لالتقاء أفراد المجتمع، حيث اتّسم ببساطة غير متكلفة ومعالم أخاذة في آن واحد.

خضع قصر المويجعي التاريخي لعملية ترميم أعادت له مجده السابق، وأُعيد افتتاحه في نوفمبر 2015 ليصبح متحفاً ومعرضاً دائماً.

وقصر المويجعي هو المكان الذي شهد ولادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، حيث أمضى فيه معظم أيام شبابه وهو يستقي الحكمة والدروس من والده القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

يقع قصر المويجعي وواحة المويجعي المجاورة في موقع مميز على صعيد جغرافية المكان وتاريخه، حيث يمثلان أحد أهم مواقع العين الثقافية والتي تندرج ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو.

يضم القصر معرضاً يحتفي بإنجازات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، حيث ولد سموه ونشأ في هذا القصر، كما يحكي المعرض قصة القلعة ومن سكنها، على مساحة محاطة بالجدران الزجاجية الرائعة في فناء القصر.

كما يتسنى للزوار خارج ساحة المعرض مشاهدة الأبراج التاريخية وفناء قصر المويجعي الرائع، وغمر حواسهم في أعماق تجربة مميزة تجمع بين شواهد الإرادة الفذة والحكمة والأصالة، وبين الحاضر وازدهاره وتطلعه للمستقبل.