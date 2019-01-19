شيوتاني: قطعت إجازتي لأجل نداء الوطن

المصدر: العين - طلحة عبدالله

يدين الياباني تسوكاسا شيوتاني، لفريق نادي العين الذي يلعب حالياً ضمن صفوفه، بالفضل في عودته إلى منتخب الساموراي بعد طول غياب، خاصة بعد أن تألق معه في منافسات كروية وهو لفت إليه أنظار الجهاز الفني بقيادة المدرب هاجيمي مورياسو الذي استدعاه مع زميله تاكاشي أنوى قبيل انطلاق نهائيات أمم آسيا الإمارات 2019، بعد الإصابات التي تعرض لها الثنائي ناكاجيما، وموريتا، في معسكر الفريق التحضيري للمسابقة القارية البارزة، وبعد أن جلس شيوتاني على دكة البدلاء في الجولتين الأولى والثانية أمام تركمانستان، وعمان، شارك أساسيا أمام أوزبكستان لتحديد المتصدر بالجولة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة، وأظهر تألقاً كبيراً وسجل ثاني أهداف منتخب الساموراي، بقذيفة صاروخية من خارج منطقة العمليات هزت الشباك.

إجازة

جاء استدعاء شيوتاني، لمنتخب الساموراي، متزامناً مع الإجازة التي كان يقضيها مع أسرته في أوروبا بعد مشاركات متتالية مع فريق نادي العين بالمسابقات المحلية، وكذلك في كأس العالم للأندية التي استضافتها دولة الإمارات ديسمبر الماضي، وأظهر فيها الزعيم العيناوي تألقا لافتا أبهر به العالم عندما تقدم بثبات وجرأة لافتة إلى أن وصل إلى النهائي الحلم، وأسهم شيوتاني بقدر وافر في النتائج القوية التي حققها الزعيم العيناوي على أفضل أندية العالم، حيث سجل هدفين كان الأول أمام تيم ويلينغتون النيوزلندي في مباراة الريمونتادا الشهيرة بالجولة الأولى، والثاني أمام بطل العالم ريال مدريد في النهائي، كما ساهم بصناعة أكثر من هدف في المسابقة.

نداء

وقال اللاعب البالغ من العمر (30 عاما) إنه لم يتردد لحظة واحدة في تلبية الواجب الوطني، وكانت عائلته أكثر حماسا وسعادة بعد استدعائه من إجازته الأوروبية إلى صفوف المنتخب الياباني، وعبر عن سعادته بالعودة مجددا لارتداء قميص الساموراي، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهوده من أجل تقديم الأفضل لمنتخب بلاده في نهائيات أمم آسيا، وأبان أنهم عاقدون العزم على التتويج باللقب القاري، مع إدراكهم أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة منتخبات آسيوية عريقة لديها الخبرة والطموح الكبير في المنافسة على اللقب.

سعادة

وعن تسجيله لأول أهدافه مع منتخب بلاده في البطولة، عبر اللاعب شيوتاني، عن بالغ سعادته بفوزهم في المباراة وذهابهم إلى ثمن النهائي وهم في قمة مجموعتهم، موضحا أن ذلك هو ما يهمه أولاً قبل الألقاب والإنجازات الشخصية، لكنه عاد وأكد أن سعادته كانت مضاعفة لتسجيل هدف في المشاركة الأولى له مع المنتخب في النهائيات، وأشار إلى أنه عازم على تقديم الأفضل مع المنتخب والعين، وأوضح أن اللعب في الإمارات ساعده على الظهور الجيد مع منتخب بلاده في البطولة بعد أن اعتاد على الأجواء والملاعب.

مثالية

وعن نواياه في المستقبل وما إذا كان سيستمر مع العين أم لا، أكد أن تركيزه في الوقت الحالي منصباً مع منتخب بلاده ولن يتحدث في أية أمور أخرى، مع تأكيده على أنه سعيد باللعب في نادي العين، وإن ما وجده مع الزعيم يتمناه أي لاعب كرة القدم، وهو يعيش وسط أجواء مثالية في المدينة الخضراء، ولن يمانع في البقاء إذا رغب العين في ذلك.